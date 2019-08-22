|
|
Половина української мороженої риби йде на експорт до Європи
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 30 сер, 2019 11:45
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляється з посиланням на дані Держрибагентства.
Дивися повний текст Половина української мороженої риби йде на експорт до Європи
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 90606
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 126 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 30 сер, 2019 11:45
Это что, разводимые в ставках виды рыб морозят и продают?
-
avk
-
-
- Повідомлень: 869
- З нами з: 20.03.10
- Подякував: 46 раз.
- Подякували: 84 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор