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Половина української мороженої
риби йде на експорт до Європи

Половина української мороженої риби йде на експорт до Європи
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2019 11:45

Половина української мороженої риби йде на експорт до Європи

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляється з посиланням на дані Держрибагентства.

Дивися повний текст Половина української мороженої риби йде на експорт до Європи.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2019 11:45

Это что, разводимые в ставках виды рыб морозят и продают?
avk
 
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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