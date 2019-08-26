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За місяць Supercharger забезпечила авто Tesla енергією,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 30 сер, 2019 12:00
Пропонуємо до обговорення:
Tesla поділилася вражаючими статистичними даними про продуктивність своєї мережі заправок. За місяць Supercharger перекачує в акумулятори електрокарів 72 ГВт*год енергії.
Дивися повний текст За місяць Supercharger забезпечила авто Tesla енергією, якої вистачило б Ірландії на день
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Додано: П'ят 30 сер, 2019 12:01
Ілоне, коли вже в Україні буде Суперчарджер? В3? Де обіцяні дві станції?! 4 роки чекаємо!
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