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За місяць Supercharger забезпечила
авто Tesla енергією,...

За місяць Supercharger забезпечила авто Tesla енергією,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2019 12:00

За місяць Supercharger забезпечила авто Tesla енергією,...

Пропонуємо до обговорення:
Tesla поділилася вражаючими статистичними даними про продуктивність своєї мережі заправок. За місяць Supercharger перекачує в акумулятори електрокарів 72 ГВт*год енергії.

Дивися повний текст За місяць Supercharger забезпечила авто Tesla енергією, якої вистачило б Ірландії на день.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2019 12:01

Ілоне, коли вже в Україні буде Суперчарджер? В3? Де обіцяні дві станції?! 4 роки чекаємо!
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