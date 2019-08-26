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Українського автовиробника
можуть захистити митами на імпорт

Українського автовиробника можуть захистити митами на імпорт
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2019 13:06

Українського автовиробника можуть захистити митами на імпорт

Пропонуємо до обговорення:
Компанія «Богдан Моторс» запропонувала ввести 100% мито на імпортні електричні автобуси і станції швидкої підзарядки електротранспорту. Це має сприяти розвитку виробництва електротранспорту в Україні.

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Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2019 13:06

Самогонщик дядя Вася предложил, что все спиртное надо обложить налогом в 100500%. Это должно способствовать развитию производства спиртного в Украине.
Самогонщик дядя Вася считает, что введение 100500% пошлины на ввоз спиртного заставит их производителей инвестировать в украинскую экономику. То есть они будут вынуждены открывать свои производства в Украине.
Идея дяди Васи понятна. В ней есть «рациональное зерно». Но готовы ли украинские власти ввести такую защитную пошлину? Ответа на этот вопрос пока нет. Конечно, защищать отечественного производителя очень важно. Но ведь и с иностранными компаниями нужно работать, иначе не будет конкуренции.
Мощности дяди Васи таковы, что он может ежегодно выпускать по 100500 литров самогона используя куриный помет. При необходимости производственные мощности могут быть ещё увеличены.
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