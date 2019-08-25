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Кредити українському бізнесу від 5 років і більше
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 30 сер, 2019 13:45
Пропонуємо до обговорення:
Кредити українському бізнесу від 5 років і більше ПроКредит Банк надає доступ українському бізнесу до довгострокового кредитування як на стандартних умовах, так і в рамках програм, організованих спільно з європейськими партнерами. Дані програми дозволяють українським підприємствам отримати фінансування на довгий термін за зниженими відсотковими ставками або на пільгових умовах покриття заставою.
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