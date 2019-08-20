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На Львівщині відкрили 180-метровий
автомобільний міст (фото)

На Львівщині відкрили 180-метровий автомобільний міст (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2019 14:58

На Львівщині відкрили 180-метровий автомобільний міст (фото)

Пропонуємо до обговорення:
Реконструкція аварійного мосту через Дністер на трасі міжнародного значення М-12 завершена.

Дивися повний текст На Львівщині відкрили 180-метровий автомобільний міст (фото).
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2019 14:58

О, супер!
Ще б гроші почали брати з транзитних іноземних автомобілів, а то "бідні бо дурні, дурні бо бідні"
Rainbow
 
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