Реконструкція аварійного мосту через Дністер на трасі міжнародного значення М-12 завершена.
Дивися повний текст На Львівщині відкрили 180-метровий автомобільний міст (фото).
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Додано: П'ят 30 сер, 2019 14:58
На Львівщині відкрили 180-метровий автомобільний міст (фото)
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Дивися повний текст На Львівщині відкрили 180-метровий автомобільний міст (фото).
Додано: П'ят 30 сер, 2019 14:58
О, супер!
Ще б гроші почали брати з транзитних іноземних автомобілів, а то "бідні бо дурні, дурні бо бідні"
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