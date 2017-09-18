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Qatar Airways оголосив про
розпродаж авіаквитків з Києва

Qatar Airways оголосив про розпродаж авіаквитків з Києва
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2019 15:41

Qatar Airways оголосив про розпродаж авіаквитків з Києва

Пропонуємо до обговорення:
Qatar Airways відкрила продаж квитків зі знижкою з Києва за напрямками для відпочинку.

Дивися повний текст Qatar Airways оголосив про розпродаж авіаквитків з Києва.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2019 15:41

ШАРА !!! :) точнее её нет.
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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