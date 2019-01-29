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Середня зарплата українців досягла 11 тис. грн (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 30 сер, 2019 15:42
Пропонуємо до обговорення:
Середня номінальна заробітна плата у липні 2019 року склала 10971 грн.
Дивися повний текст Середня зарплата українців досягла 11 тис. грн (інфографіка)
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Додано: П'ят 30 сер, 2019 15:43
За три роки не буде кому платить зарплату!
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