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Уряд планує передати всі
державні та комунальні...

Уряд планує передати всі державні та комунальні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2019 15:42

Уряд планує передати всі державні та комунальні...

Пропонуємо до обговорення:
Новий уряд може створити окремий державний холдинг, у відомство якого планують передати всі державні підприємства.

Дивися повний текст Уряд планує передати всі державні та комунальні підприємства окремому холдингу.
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Это правильно .... давно пора.
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Нужна новая кормушка
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