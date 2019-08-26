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Електроенергія для українців
здешевшає у вересні

Електроенергія для українців здешевшає у вересні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2019 17:05

Електроенергія для українців здешевшає у вересні

Пропонуємо до обговорення:
НКРЕП знижує тариф на передачу електричної енергії.

Дивися повний текст Електроенергія для українців здешевшає у вересні.
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Что за бред? 12 коп за кВт?
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