|
|
Електроенергія для українців здешевшає у вересні
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 30 сер, 2019 17:05
Пропонуємо до обговорення:
НКРЕП знижує тариф на передачу електричної енергії.
Дивися повний текст Електроенергія для українців здешевшає у вересні
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 90613
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 126 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 30 сер, 2019 17:05
Что за бред? 12 коп за кВт?
-
lite
-
-
- Повідомлень: 768
- З нами з: 09.05.13
- Подякував: 319 раз.
- Подякували: 140 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему