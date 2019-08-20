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Як будуть платити
субсидії в жовтні

Як будуть платити субсидії в жовтні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2019 18:18

Як будуть платити субсидії в жовтні

Пропонуємо до обговорення:
Про це розповів міністр соцполітики Андрій Рева.

Дивися повний текст Як будуть платити субсидії в жовтні.
R2
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