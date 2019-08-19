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КМДА видала фірмі тестя
Насірова вихідні дані на...

КМДА видала фірмі тестя Насірова вихідні дані на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2019 19:17

КМДА видала фірмі тестя Насірова вихідні дані на...

Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчать дані офіційного сайту Департаменту, передають "Наші гроші".

Дивися повний текст КМДА видала фірмі тестя Насірова вихідні дані на будівництво 35-поверхівки біля вокзалу.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2019 19:17

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