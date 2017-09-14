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Фонд гарантування показав,
скільки вкладів українці...

Фонд гарантування показав, скільки вкладів українці...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2019 00:29

Фонд гарантування показав, скільки вкладів українці...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила прес-служба ФГВФО.

Дивися повний текст Фонд гарантування показав, скільки вкладів українці тримають в банках.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2019 00:30

т.е. получается 1.5% вкладчиков держат почти 60% вкладов ))

справедливость по Украински !!!
Alex6
 
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