Про це повідомила прес-служба ФГВФО.
Дивися повний текст Фонд гарантування показав, скільки вкладів українці тримають в банках.
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Додано: Суб 31 сер, 2019 00:29
Фонд гарантування показав, скільки вкладів українці...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Фонд гарантування показав, скільки вкладів українці тримають в банках.
Додано: Суб 31 сер, 2019 00:30
т.е. получается 1.5% вкладчиков держат почти 60% вкладов ))
справедливость по Украински !!!
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