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Скільки коштує українцям
зібрати дитину до школи -...

Скільки коштує українцям зібрати дитину до школи -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2019 07:52

Скільки коштує українцям зібрати дитину до школи -...

Пропонуємо до обговорення:
Середній чек за гардероб школяра зріс на 50% за рік: одяг для хлопчика коштуватиме приблизно 1 510 грн, для дівчинки – 1 660 грн.

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R2
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Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2019 07:52

Где пару новых туфель купить за 250грн подростку?! Все остальное ещё как-то натягивается за уши.
SMOKE
 
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