Середній чек за гардероб школяра зріс на 50% за рік: одяг для хлопчика коштуватиме приблизно 1 510 грн, для дівчинки – 1 660 грн.
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Додано: Суб 31 сер, 2019 07:52
Скільки коштує українцям зібрати дитину до школи -...
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Дивися повний текст Скільки коштує українцям зібрати дитину до школи - дослідження.
Додано: Суб 31 сер, 2019 07:52
Где пару новых туфель купить за 250грн подростку?! Все остальное ещё как-то натягивается за уши.
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