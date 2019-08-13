У світі продовжує зростати попит на екологічно чисті джерела енергії, зокрема через зниження її вартості.
Дивися повний текст У світі зростає попит на \"зелену\" енергію - ОНН.
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Додано: Суб 31 сер, 2019 08:24
У світі зростає попит на "зелену" енергію - ОНН
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Дивися повний текст У світі зростає попит на \"зелену\" енергію - ОНН.
Додано: Суб 31 сер, 2019 08:25
Ну а как ему не увеличиваться, если в большинстве стран законодательно закреплено обязательство первоочередного выкупа "зеленки"! Немцы поэтому вынуждены были отрицательные тарифы на э\э ввести...
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