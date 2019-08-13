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У світі зростає попит на
"зелену" енергію - ОНН

У світі зростає попит на "зелену" енергію - ОНН
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2019 08:24

У світі зростає попит на "зелену" енергію - ОНН

Пропонуємо до обговорення:
У світі продовжує зростати попит на екологічно чисті джерела енергії, зокрема через зниження її вартості.

Дивися повний текст У світі зростає попит на \"зелену\" енергію - ОНН.
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Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2019 08:25

Ну а как ему не увеличиваться, если в большинстве стран законодательно закреплено обязательство первоочередного выкупа "зеленки"! Немцы поэтому вынуждены были отрицательные тарифы на э\э ввести...
Radon
 
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