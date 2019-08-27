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Біткойн може піднятися
на 40% до кінця 2019 року

Біткойн може піднятися на 40% до кінця 2019 року
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2019 09:20

Біткойн може піднятися на 40% до кінця 2019 року

Пропонуємо до обговорення:
Провідний цифровий актив - біткойн - до кінця року може зрости в ціні на 37,5%.

Дивися повний текст Біткойн може піднятися на 40% до кінця 2019 року.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2019 09:20

Есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе — это науке неизвестно. Наука ещё пока не в курсе дела.
Igorten
 
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