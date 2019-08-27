Провідний цифровий актив - біткойн - до кінця року може зрости в ціні на 37,5%.
Дивися повний текст Біткойн може піднятися на 40% до кінця 2019 року.
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Додано: Суб 31 сер, 2019 09:20
Біткойн може піднятися на 40% до кінця 2019 року
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Біткойн може піднятися на 40% до кінця 2019 року.
Додано: Суб 31 сер, 2019 09:20
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