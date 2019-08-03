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Pagani випустить
електрокар і позашляховик

Pagani випустить електрокар і позашляховик
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2019 09:47

Pagani випустить електрокар і позашляховик

Пропонуємо до обговорення:
Однак, італійська компанія Pagani, що випускає гіперкари, оголосила, що вона як і раніше має намір використовувати V12.

Дивися повний текст Pagani випустить електрокар і позашляховик.
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