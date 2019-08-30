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В КМДА повідомили, чи планують
підвищувати тарифи на тепло

В КМДА повідомили, чи планують підвищувати тарифи на тепло
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2019 13:24

В КМДА повідомили, чи планують підвищувати тарифи на тепло

Пропонуємо до обговорення:
Місто на 90% готово до початку опалювального сезону.

Дивися повний текст В КМДА повідомили, чи планують підвищувати тарифи на тепло.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2019 13:24

“Оснований для повышения тарифов нет, не существует".

Но при этом, Пантелеев, гавнюк, молчит, что ооочень "существуют основания" для понижения!

Ведь, против прошлого года стоимость газа снизилась минимум на 30%.
Нафиг этих аферистов давно пора, вместе с их тупым мэром.
EKO
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