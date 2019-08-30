Місто на 90% готово до початку опалювального сезону.
Дивися повний текст В КМДА повідомили, чи планують підвищувати тарифи на тепло.
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Додано: Суб 31 сер, 2019 13:24
В КМДА повідомили, чи планують підвищувати тарифи на тепло
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В КМДА повідомили, чи планують підвищувати тарифи на тепло.
Додано: Суб 31 сер, 2019 13:24
“Оснований для повышения тарифов нет, не существует".
Но при этом, Пантелеев, гавнюк, молчит, что ооочень "существуют основания" для понижения!
Ведь, против прошлого года стоимость газа снизилась минимум на 30%.
Нафиг этих аферистов давно пора, вместе с их тупым мэром.
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