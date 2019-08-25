Про це повідомляє видання Financial Times.
Дивися повний текст Трудові мігранти з України все частіше інвестують у нерухомість.
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Додано: Суб 31 сер, 2019 14:31
Трудові мігранти з України все частіше інвестують у...
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Дивися повний текст Трудові мігранти з України все частіше інвестують у нерухомість.
Додано: Суб 31 сер, 2019 14:32
Следующий этап - трудовые мигранты поймут, что им не нужна недвига в Украине и начнут продаать..
Хотя, действительно ли они ее покупают? У меня товарищ работает в Европе и на предложение купить недвигу в Киее ответил, а на%рена она мне здесь нужна если я не планирую жить в этой стране, вот такие пироги
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