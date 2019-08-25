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Трудові мігранти з України
все частіше інвестують у...

Трудові мігранти з України все частіше інвестують у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2019 14:31

Трудові мігранти з України все частіше інвестують у...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє видання Financial Times.

Дивися повний текст Трудові мігранти з України все частіше інвестують у нерухомість.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2019 14:32

Следующий этап - трудовые мигранты поймут, что им не нужна недвига в Украине и начнут продаать..


Хотя, действительно ли они ее покупают? У меня товарищ работает в Европе и на предложение купить недвигу в Киее ответил, а на%рена она мне здесь нужна если я не планирую жить в этой стране, вот такие пироги
Rainbow
 
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