Постановою встановлені мінімальні розміри посадового окладу педагогічних працівника на період з 2020 до 2023 років.
Дивися повний текст Оприлюднено постанову про підвищення зарплат вчителів.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 31 сер, 2019 15:21
Оприлюднено постанову про підвищення зарплат вчителів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Оприлюднено постанову про підвищення зарплат вчителів.
Зараз переглядають цей форум: Gastarbaiter, moveton і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|