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Оприлюднено постанову про
підвищення зарплат вчителів

Оприлюднено постанову про підвищення зарплат вчителів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2019 15:21

Оприлюднено постанову про підвищення зарплат вчителів

Пропонуємо до обговорення:
Постановою встановлені мінімальні розміри посадового окладу педагогічних працівника на період з 2020 до 2023 років.

Дивися повний текст Оприлюднено постанову про підвищення зарплат вчителів.
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