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Оприлюднено постанову про
підвищення зарплат вчителів

Оприлюднено постанову про підвищення зарплат вчителів
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Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2019 15:21

Оприлюднено постанову про підвищення зарплат вчителів

Пропонуємо до обговорення:
Постановою встановлені мінімальні розміри посадового окладу педагогічних працівника на період з 2020 до 2023 років.

Дивися повний текст Оприлюднено постанову про підвищення зарплат вчителів.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2019 15:21

Добре було б, щоб чиновники від освіти, включаючи міністерку собі нараховували зарплатню за цією постановою,. Цинізм зашкалює.
olhafil59
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Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2019 15:41

Примерно в 10 раз меньше, от того что "обещал" президент. Очередной балабол.
Фантом
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Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2019 15:44

А на медработников всем навалить!!!! Как всегда
thermalx1991
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Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2019 19:29

С 2020 года украинские учителя будут получать такие заработные платы:

Молодой воспитатель детсада будет получать в месяц 6369 грн.
Опытный воспитатель – более 9 тыс. грн в месяц.
Зарплата молодого учителя составит 7643 грн без учета надбавок и 8701 грн – с надбавками.
Учитель высшей категории будет получать 10,5 тыс. грн в месяц.


интересно откуда эти цифры? в постанове указан коэффициент от прожиточного минимума, но на 2020 г. этот показатель еще неизвестен.
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2019 04:44

Можливо, для початку потрібно врегулювати розмір " прожиткового мінімуму" , зробити його реальним, на який дійсно можна мінімально ПРОЖИТИ , а потім вже прив'язувати до нього зарплати та інші грошові виплати .
valentynabadanina
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2019 10:57

  valentynabadanina написав:Можливо, для початку потрібно врегулювати розмір " прожиткового мінімуму" , зробити його реальним, на який дійсно можна мінімально ПРОЖИТИ , а потім вже прив'язувати до нього зарплати та інші грошові виплати .


а как его сделать? это красивые слова сделать )
законом установить?
у нас отставание на десятки лет даже от стран последнего эшелона европы ...
может лет через 20 он будет как щас где-то в португалии/греции.
ну а прожить на нынешние 2 к типа как можно ... по коммуне субсидия, если манкой/перловкой питаться - на еду хватит ... с голоду лекторат не сдохнет. Ну и 2 к - это прожиточнй минимум, а минимальная з/п 4 к.
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2019 11:49

Крик души!!! Когда пересмотрят тарифную сетку медработников, работающие в подразделениях лабораторных центрах?! При стаже работы 25 лет 3500 грн. Зарплата чистыми. Как прожить?! Ставка в тарифной сетке меньше чем минималка намного, санитарки и водители получают на уровне специалиста с средним образованием?! СЭС тоже упраздняли чтоб дать достойную зарплату!!! Где это зарплата??? Меня государство вынуждает бросить работу в медицине и искать варианты для выживания.... Мне очень жаль, что за 25 лет уровень оплаты не поменялся..... А я все ждала и верила, ну вот сейчас, нет, еще, чуть чуть...... Разочарование очень большое.......
finuser304
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2019 15:54

Зараз прожитковий мінімум десь 2100? З 1.01.20 він на багато не зміниться. Значить приблизно 5300 буде отримувати молодий вчитель без надбавок
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 14:13

А чего ученым и преподам ВУЗ новые зарплаты не с января 2019 (как учителям) а с сентбря 2020 г. ?
И что, судя по таблицам, зарплат доцента и профессора будет одинакова (у проф. больше надбавка за докторский дисер. +10% и за звание проф. (если есть) +8%) ?
https://buhgalter.com.ua/zakonodavstvo/zarobitna-plata/pro-oplatu-pratsi-pedagogichnih-naukovo-pedagogichnih-ta-naukovih/
demichh
 
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