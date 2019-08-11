Компанія OPPO починає офіційні продажі своїх смартфонів в Україні.
Дивися повний текст Бренд OPPO входить на український ринок смартфонів.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 31 сер, 2019 15:28
Бренд OPPO входить на український ринок смартфонів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Бренд OPPO входить на український ринок смартфонів.
Додано: Суб 31 сер, 2019 15:28
Супруге купил этот ОРРО за 400$, 6,4" экран, 128 Гб встроенной памяти. Ничё так для недорогого смартфона, гламурненько. У супруги было два требования: чтобы буквы большие были и красного цвета с переливом. Только по цвету ОРРО подошёл.
Зараз переглядають цей форум: Gastarbaiter, moveton і 10 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|