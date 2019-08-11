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Бренд OPPO входить на
український ринок смартфонів

Бренд OPPO входить на український ринок смартфонів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2019 15:28

Бренд OPPO входить на український ринок смартфонів

Пропонуємо до обговорення:
Компанія OPPO починає офіційні продажі своїх смартфонів в Україні.

Дивися повний текст Бренд OPPO входить на український ринок смартфонів.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2019 15:28

Супруге купил этот ОРРО за 400$, 6,4" экран, 128 Гб встроенной памяти. Ничё так для недорогого смартфона, гламурненько. У супруги было два требования: чтобы буквы большие были и красного цвета с переливом. Только по цвету ОРРО подошёл.
mikola963
 
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