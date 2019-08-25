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Працювати до 100 років: Як в
Європі підвищують пенсійний вік

Працювати до 100 років: Як в Європі підвищують пенсійний вік
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2019 17:15

Працювати до 100 років: Як в Європі підвищують пенсійний вік

Пропонуємо до обговорення:
У Німеччині в останнє десятиліття поетапно підвищується вік виходу на пенсію. До 2030 року він складе 67 років - і для чоловіків, і для жінок.

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R2
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Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2019 17:15

Китайцы с индусами всех спасут. Как понаедут да как начнут работать и добавочную стоимость вырабатывать.
Ratatui
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