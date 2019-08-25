У Німеччині в останнє десятиліття поетапно підвищується вік виходу на пенсію. До 2030 року він складе 67 років - і для чоловіків, і для жінок.
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Додано: Суб 31 сер, 2019 17:15
Працювати до 100 років: Як в Європі підвищують пенсійний вік
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Дивися повний текст Працювати до 100 років: Як в Європі підвищують пенсійний вік.
Додано: Суб 31 сер, 2019 17:15
Китайцы с индусами всех спасут. Как понаедут да как начнут работать и добавочную стоимость вырабатывать.
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