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Meizu представила
смартфон 16s Pro

Meizu представила смартфон 16s Pro
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2019 17:50

Meizu представила смартфон 16s Pro

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Meizu в Пекіні представила флагманський смартфон, ціна якого починається від $380.

Дивися повний текст Meizu представила смартфон 16s Pro.
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