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Кому в Україні платять найбільшу середню зарплату
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 31 сер, 2019 17:57
Пропонуємо до обговорення:
За повідомленням Державної служби статистики.
Дивися повний текст Кому в Україні платять найбільшу середню зарплату
.
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