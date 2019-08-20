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Коли українські заробітчани
повернуться додому: думка...

Коли українські заробітчани повернуться додому: думка...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2019 20:11

Коли українські заробітчани повернуться додому: думка...

Пропонуємо до обговорення:
Люди - одне із найголовніших джерел створення внутрішнього валового продукту. Їх виїзд - це передвісник майбутнього економічного спаду, розповів Анатолій Амелін, директор економічних програм Українського інституту майбутнього.

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R2
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Сначала по зарплате надо догнать Россию и Казахстан
alex7gk
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Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2019 20:23

Re: Коли українські заробітчани повернуться додому: думка...

Треба платити працівникам приблизно стільки ж, як отримують у Польщі. Можливо, на 20-25% менше, з урахуванням витрат на харчування та проживання у сусідній країні.

Тут опечатка. Уже расходы на жизнь в Украине и Польше практически равны. Так что в Украине нужно платить больше.
Gastarbaiter
 
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