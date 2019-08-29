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Коли українські заробітчани
повернуться додому: думка...

Коли українські заробітчани повернуться додому: думка...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2019 21:47

ну хз, думаю молодежь и дальше будет пачками отсюда петлять.....А что случилось в Украине, чтобы кто=то здесь хотел остаться??Война закончилась? Суды, полиция стали справедливыми и неподкупными? Есть перспектива?? Лично я it-шник, работаю окологода и всерьез задумываюсь о том, а что я собственно здесь забыл??? Код писать можно и на побережье Барселоны....Всё в наших головах:кто-то рискует и едет в Европу и хватает средств/времени путешествовать по Европе и наслаждаться жизнью, а не выживать как в Украинe; а кто-то не рискует и живёт в Украине :x
greenback1996
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