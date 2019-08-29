Коли українські заробітчани повернуться додому: думка...

ну хз, думаю молодежь и дальше будет пачками отсюда петлять.....А что случилось в Украине, чтобы кто=то здесь хотел остаться??Война закончилась? Суды, полиция стали справедливыми и неподкупными? Есть перспектива?? Лично я it-шник, работаю окологода и всерьез задумываюсь о том, а что я собственно здесь забыл??? Код писать можно и на побережье Барселоны....Всё в наших головах:кто-то рискует и едет в Европу и хватает средств/времени путешествовать по Европе и наслаждаться жизнью, а не выживать как в Украинe; а кто-то не рискует и живёт в Украине