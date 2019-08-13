Змінити інформацію, внесену до безконтактного електронного носія ID-картки, можна у будь-якому територіальному підрозділі ДМС на підставі відповідних документів.
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Додано: Нед 01 вер, 2019 09:30
Як в ID-картці змінити місце проживання
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Дивися повний текст Як в ID-картці змінити місце проживання.
Додано: Нед 01 вер, 2019 09:30
Ага, сначала сходить в ЦНАП, получить там вытягс пропиской, а потом пойти в ДМС с этой бумажкой. Судя по всему, эти вытяги, к-ые задумывались как временные и уже даже необязательные, никто не собирается отменять также, как считывать данные с карты тоже никто не собирается даже в госорганах. Даже в ДМС требуют ксерокс !!! карты, хотя там есть счит. устр-во. Везде (особенно в госорганах) продолжают требовать эти грёбаные ксероксы в т.ч. и кода (хотя он прописан на карте)!
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