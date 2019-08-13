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Як в ID-картці змінити
місце проживання

Як в ID-картці змінити місце проживання
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2019 09:30

Як в ID-картці змінити місце проживання

Пропонуємо до обговорення:
Змінити інформацію, внесену до безконтактного електронного носія ID-картки, можна у будь-якому територіальному підрозділі ДМС на підставі відповідних документів.

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R2
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2019 09:30

Ага, сначала сходить в ЦНАП, получить там вытягс пропиской, а потом пойти в ДМС с этой бумажкой. Судя по всему, эти вытяги, к-ые задумывались как временные и уже даже необязательные, никто не собирается отменять также, как считывать данные с карты тоже никто не собирается даже в госорганах. Даже в ДМС требуют ксерокс !!! карты, хотя там есть счит. устр-во. Везде (особенно в госорганах) продолжают требовать эти грёбаные ксероксы в т.ч. и кода (хотя он прописан на карте)!
lite
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 09:25

Нужно запретить требование КОДа при наличии его на ИД карте.
Надеюсь, у Дубилета дойдут руки до этого.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 13:59

Зачем вообще прописка на карте? Пускай на карте будет ссылка в общую БЗ где эта инфа обновляется централизовано.
01111001a
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