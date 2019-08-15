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Керівники у держсекторі
заробляють вдвічі менше, ніж у...

Керівники у держсекторі заробляють вдвічі менше, ніж у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2019 13:23

Керівники у держсекторі заробляють вдвічі менше, ніж у...

Пропонуємо до обговорення:
Оклади держслужбовців, особливо тих, які обіймають керівні посади, є неконкурентними.

Дивися повний текст Керівники у держсекторі заробляють вдвічі менше, ніж у бізнесі - дослідження (інфографіка).
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2019 13:23

Только они от туда хер уходят в частный сектор. Но потом любят рассказывать что первый миллион долларов заработали в 30, работая мелким руководителем в частном секторе. А сейчас с мелкой зп тратят ранее нажитое. Все для людей н х я себе :)
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