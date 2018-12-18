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Військовослужбовцям зарахують
періоди служби до...

Військовослужбовцям зарахують періоди служби до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2019 13:40

Військовослужбовцям зарахують періоди служби до...

Пропонуємо до обговорення:
Кабмін забезпечив зарахування періодів служби до страхового стажу військовослужбовцям, які звернулися за призначенням пенсії відповідно до закону «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування».

Дивися повний текст Військовослужбовцям зарахують періоди служби до страхового стажу.
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