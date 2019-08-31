Один двигун, одна комплектація, дві трансмісії на вибір — ось що зараз доступне для замовлення в Україні.
Дивися повний текст Назвали ціну нової Skoda Scala для України.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 01 вер, 2019 17:16
Назвали ціну нової Skoda Scala для України
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Назвали ціну нової Skoda Scala для України.
Додано: Нед 01 вер, 2019 17:17
На які продажі можна сподіватися з таким "вибором" комплектацій та таким цінником ??
Додано: Нед 01 вер, 2019 22:32
Так то ж в европах - чкода ширпотреб... А у нас сама себя премимиумом считает, ИМХО! Отсюда и ценник, и так как нас она не считает развитой страной, то и комплектации соответствующие. А потом удивляются: и почему французов больше покупают?
|