RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Назвали ціну нової
Skoda Scala для України

Назвали ціну нової Skoda Scala для України
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2019 17:16

Назвали ціну нової Skoda Scala для України

Пропонуємо до обговорення:
Один двигун, одна комплектація, дві трансмісії на вибір — ось що зараз доступне для замовлення в Україні.

Дивися повний текст Назвали ціну нової Skoda Scala для України.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90636
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2019 17:17

На які продажі можна сподіватися з таким "вибором" комплектацій та таким цінником ??
manko74
 
Повідомлень: 468
З нами з: 29.09.14
Подякував: 3 раз.
Подякували: 122 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2019 22:32

Так то ж в европах - чкода ширпотреб... А у нас сама себя премимиумом считает, ИМХО! Отсюда и ценник, и так как нас она не считает развитой страной, то и комплектации соответствующие. А потом удивляются: и почему французов больше покупают?
Radon
 
Повідомлень: 1081
З нами з: 30.07.11
Подякував: 21 раз.
Подякували: 218 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Трудові мігранти з України все частіше інвестують у...
R2 » Суб 31 сер, 2019 14:31
5 325
Переглянути останнє повідомлення
Нед 01 вер, 2019 12:52
Kripo
У лікарнях і поліклініках України хочуть облаштувати...
R2 » П'ят 30 сер, 2019 08:37
3 100
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 30 сер, 2019 14:07
sena_2008atp
Чого чекати бізнесу від «турборежиму» нової Ради
R2 » П'ят 30 сер, 2019 11:35
2 176
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 30 сер, 2019 12:26
vitalyl

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Лаунж Кей (225)
02.09.2019 00:00
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.