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Українцям дали прогноз курсу долара на осінь
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 01 вер, 2019 17:23
Пропонуємо до обговорення:
В кінці жовтня на початку листопада на українців чекає зростання курсу долара.
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Додано: Нед 01 вер, 2019 17:23
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