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Українцям дали прогноз
курсу долара на осінь

Українцям дали прогноз курсу долара на осінь
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2019 17:23

Українцям дали прогноз курсу долара на осінь

Пропонуємо до обговорення:
В кінці жовтня на початку листопада на українців чекає зростання курсу долара.

Дивися повний текст Українцям дали прогноз курсу долара на осінь.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2019 17:23

Новый экспэрд. А где старый Найман?
Ratatui
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