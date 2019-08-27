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Гончарук розповів, де
візьме гроші на ремонт доріг

Гончарук розповів, де візьме гроші на ремонт доріг
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2019 21:56

Гончарук розповів, де візьме гроші на ремонт доріг

Пропонуємо до обговорення:
Новий уряд України збирається навести порядок із акцизами під час продажу пального.

Дивися повний текст Гончарук розповів, де візьме гроші на ремонт доріг.
R2
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