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Названо 10 найбільш
відвідуваних міст у Європі

Названо 10 найбільш відвідуваних міст у Європі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2019 22:00

Названо 10 найбільш відвідуваних міст у Європі

Пропонуємо до обговорення:
Найбільш відвідуваним містом в Європі став Лондон.

Дивися повний текст Названо 10 найбільш відвідуваних міст у Європі.
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