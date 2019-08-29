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JP Morgan допускає девальвацію гривні до кінця року
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 01 вер, 2019 22:00
Пропонуємо до обговорення:
Американський фінансовий холдинг допускає девальвацію гривні до 28 UAH/USD в 4-му кварталі.
Дивися повний текст JP Morgan допускає девальвацію гривні до кінця року
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