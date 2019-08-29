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Які нові авто найбільше
шукають в Україні

Які нові авто найбільше шукають в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2019 22:46

Які нові авто найбільше шукають в Україні

Пропонуємо до обговорення:
За червень ринок нових автомобілів в Україні зріс на 14% в порівнянні з показником за аналогічний період 2018 року.

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R2
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2019 22:46

Какой-то заторможенный материал... про ИЮНЬ!!!
Как сообщает AUTO-Consulting, в июле был зафиксирован всплеск продаж новых легковых автомобилей на 22%, что прервало череду стагнации украинского авторынка. Таких высоких продаж новых авто в Украине не было уже 19 месяцев, - отмечают в AUTO-Consulting. (Опубликовано - 2019-08-01)
А завтра уже августовские отчеты должны опубликовать!
Radon
 
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