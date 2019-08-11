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Які документи необхідно надати в центр зайнятості для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 02 вер, 2019 07:44
Пропонуємо до обговорення:
Реєстрація безробітних проводиться центром зайнятості незалежно від зареєстрованого місця проживання чи перебування.
Дивися повний текст Які документи необхідно надати в центр зайнятості для реєстрації як безробітного
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Додано: Пон 02 вер, 2019 07:44
Список неполон, требуют ещё справки о доходах, и другие.
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