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Які документи необхідно надати
в центр зайнятості для...

Які документи необхідно надати в центр зайнятості для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 07:44

Які документи необхідно надати в центр зайнятості для...

Пропонуємо до обговорення:
Реєстрація безробітних проводиться центром зайнятості незалежно від зареєстрованого місця проживання чи перебування.

Дивися повний текст Які документи необхідно надати в центр зайнятості для реєстрації як безробітного.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 07:44

Список неполон, требуют ещё справки о доходах, и другие.
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