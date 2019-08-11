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Xiaomi випустила електровикрутку з підсвічуванням і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 02 вер, 2019 07:46
Пропонуємо до обговорення:
На краудфандингу Xiaomi вийшла електрична викрутка Wiha Electric. На відміну від представленої нещодавно Mijia Electric Screwdriver, ця новинка має більш класичний вигляд.
Дивися повний текст Xiaomi випустила електровикрутку з підсвічуванням і двома режимами
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Додано: Пон 02 вер, 2019 07:46
Это реклама или какое-то супер-пупер достижение?
Возьмите меня к себе. Готов каждый день по три новости про хрени Xiaomi писать. Они их постоянно выпускают.
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