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Xiaomi випустила електровикрутку
з підсвічуванням і...

Xiaomi випустила електровикрутку з підсвічуванням і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 07:46

Xiaomi випустила електровикрутку з підсвічуванням і...

Пропонуємо до обговорення:
На краудфандингу Xiaomi вийшла електрична викрутка Wiha Electric. На відміну від представленої нещодавно Mijia Electric Screwdriver, ця новинка має більш класичний вигляд.

Дивися повний текст Xiaomi випустила електровикрутку з підсвічуванням і двома режимами.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 07:46

Это реклама или какое-то супер-пупер достижение?

Возьмите меня к себе. Готов каждый день по три новости про хрени Xiaomi писать. Они их постоянно выпускают.
Славик
 
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