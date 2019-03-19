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буде безкоштовним

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 07:49

YouTube Premium буде безкоштовним

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Google, якій належить відеосервіс YouTube, відмовилася від системи платної підписки на оригінальні шоу, створювані самою компанією.

Дивися повний текст YouTube Premium буде безкоштовним.
R2
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