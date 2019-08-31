Про це пише Інтерфакс-Україна з посиланням на звіт центру.
Дивися повний текст Зростання ВВП України в 2019-2020 роках не перевищить 3% - Oxford Economics.
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Додано: Пон 02 вер, 2019 08:12
Зростання ВВП України в 2019-2020 роках не перевищить 3%...
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Дивися повний текст Зростання ВВП України в 2019-2020 роках не перевищить 3% - Oxford Economics.
Додано: Пон 02 вер, 2019 08:12
"Експерти вважають, що стрибок до 4,6% у другому кварталі цього року частково відобразив пожвавлення інвестицій, оскільки масштаби реформаторських устремлінь президента Володимира Зеленського стали яснішими" - підлабузники оці ваші експерти.
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