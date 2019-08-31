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Зростання ВВП України в 2019-2020
роках не перевищить 3%...

Зростання ВВП України в 2019-2020 роках не перевищить 3%...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 08:12

Зростання ВВП України в 2019-2020 роках не перевищить 3%...

Пропонуємо до обговорення:
Про це пише Інтерфакс-Україна з посиланням на звіт центру.

Дивися повний текст Зростання ВВП України в 2019-2020 роках не перевищить 3% - Oxford Economics.
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 08:12

"Експерти вважають, що стрибок до 4,6% у другому кварталі цього року частково відобразив пожвавлення інвестицій, оскільки масштаби реформаторських устремлінь президента Володимира Зеленського стали яснішими" - підлабузники оці ваші експерти.
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