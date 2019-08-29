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Зеленський запропонував дати
"народу" право вносити...

Зеленський запропонував дати "народу" право вносити...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 08:34

Зеленський запропонував дати "народу" право вносити...

Пропонуємо до обговорення:
Президент Володимир Зеленський запропонував внести зміни у статтю 93 Конституції України про право законодавчої ініціативи.

Дивися повний текст Зеленський запропонував дати \"народу\" право вносити законопроєкти.
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