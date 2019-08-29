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Уряд не повинен втручатися
в ціноутворення на...

Уряд не повинен втручатися в ціноутворення на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 08:53

Уряд не повинен втручатися в ціноутворення на...

Пропонуємо до обговорення:
За його словами, коли політик починає втручатися в ціну, це призводить до неефективності, корупції і популізму.

Дивися повний текст Уряд не повинен втручатися в ціноутворення на енергоносії - прем'єр.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 08:54

Good for you, Mr. Premier!
victor_logatskiy
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