За його словами, коли політик починає втручатися в ціну, це призводить до неефективності, корупції і популізму.
Дивися повний текст Уряд не повинен втручатися в ціноутворення на енергоносії - прем'єр.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 02 вер, 2019 08:53
Уряд не повинен втручатися в ціноутворення на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Уряд не повинен втручатися в ціноутворення на енергоносії - прем'єр.
Зараз переглядають цей форум: Gastarbaiter, zloy_ukr і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|