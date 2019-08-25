RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Назвали топ-5 ідей для
додаткового заробітку

Назвали топ-5 ідей для додаткового заробітку
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 08:59

Назвали топ-5 ідей для додаткового заробітку

Пропонуємо до обговорення:
Портал The Point склав перелік професій, за допомогою яких можна додатково заробити у вільний час.

Дивися повний текст Назвали топ-5 ідей для додаткового заробітку.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90644
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 09:00

Ви нічого не плутаєте, люди які косистуються цим сайтом можу припустити трохи освіченеші за середнє, і явно самі б могли додуматися до таких "геніальних" ідей, ще дописали б 6-ту - "збирати у парку порожні пляшки з під пива і здавати їх". І покажіть мені хоч одну людину яка підробляючи нянею таким чином заробила гроші щоб зганяти до Ісландії?
sumy4
Аватар користувача
 
Повідомлень: 50
З нами з: 26.12.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Gastarbaiter, zloy_ukr і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Назвали ціну нової Skoda Scala для України
R2 » Нед 01 вер, 2019 17:16
2 120
Переглянути останнє повідомлення
Нед 01 вер, 2019 22:32
Radon
Українці назвали головні вимоги до Зеленського (таблиця) 1, 2
R2 » Сер 28 сер, 2019 15:49
14 605
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 сер, 2019 16:50
vidplatavorogam
У поліції назвали найнебезпечніші дороги України
R2 » Нед 25 сер, 2019 08:42
4 165
Переглянути останнє повідомлення
Нед 25 сер, 2019 21:32
clientage

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.