Портал The Point склав перелік професій, за допомогою яких можна додатково заробити у вільний час.
Дивися повний текст Назвали топ-5 ідей для додаткового заробітку.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 02 вер, 2019 08:59
Назвали топ-5 ідей для додаткового заробітку
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Назвали топ-5 ідей для додаткового заробітку.
Додано: Пон 02 вер, 2019 09:00
Ви нічого не плутаєте, люди які косистуються цим сайтом можу припустити трохи освіченеші за середнє, і явно самі б могли додуматися до таких "геніальних" ідей, ще дописали б 6-ту - "збирати у парку порожні пляшки з під пива і здавати їх". І покажіть мені хоч одну людину яка підробляючи нянею таким чином заробила гроші щоб зганяти до Ісландії?
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