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Україна, Польща і США
підписали газову угоду

Україна, Польща і США підписали газову угоду
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 09:32

Україна, Польща і США підписали газову угоду

Пропонуємо до обговорення:
Представники України, Польщі та США підписали угоду про співпрацю з метою посилення регіональної безпеки газопостачання.

Дивися повний текст Україна, Польща і США підписали газову угоду.
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 09:32

Диверсификация поствок газа блогоприятно скажется на уменьшении зависимости от россии.
cia
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Цена вопроса какая? Почём газ из США, да ещё и транзит через Польшу?
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