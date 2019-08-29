Представники України, Польщі та США підписали угоду про співпрацю з метою посилення регіональної безпеки газопостачання.
Дивися повний текст Україна, Польща і США підписали газову угоду.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 02 вер, 2019 09:32
Україна, Польща і США підписали газову угоду
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна, Польща і США підписали газову угоду.
Додано: Пон 02 вер, 2019 09:32
Диверсификация поствок газа блогоприятно скажется на уменьшении зависимости от россии.
|