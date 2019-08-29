Україна, Польща і США підписали газову угоду

Дорогой газ от Трампа и судьба хранилищ. Что значит подписанный Украиной, США и Польшей газовый договор

1 сентября 2019

...

Дороже, но по дружбе



Пока открытым остается и вопрос цены.



"Сжиженный газ из США с учетом сложной логистики на 20-30% дороже российского газа , который Украина сейчас закупает под видом европейского", — отмечает Скубченко.



"Понятно, что появляются новые технические решения, расширяется инфраструктура. Не исключено, что со временем эта ценовая разница нивелируется. Ведь еще несколько лет назад сжиженный газ был дороже трубопроводного на 50% ", — говорит Рябцев.



Но это еще не значит, что нам американский газ будет доставаться дешево.



"Украина закупала газ у Польши в период акции "Прикрути" , когда были перебои с поставками газа. И тогда польские парные выставили нам цену почти вдесятеро выше, чем мы приобретали до этого . Так что вопрос "польского интереса" остается открытым. Не исключено, что у нас вместо формулы "Дюссельдорф плюс" появится "Свиноуйсьце плюс", — говорит Рябцев.



Он также не исключает, что Польша будет продавать Украине тот же трубопроводный газ из России, но уже по цене американского сжиженного . А с учетом того, что с 2020 года у нас отменяются "социальные" тарифы на газ для населения, закупки более дорогого газа тут же взвинтят цены на отопление и горячую воду. То есть, платежки для рядовых украинцев рискуют стать и вовсе неподъемным.



"Почему-то опять не идет речь о том, что Украина будет закупать газ у того продавца, который предложит лучшую цену. Мы договариваемся о поставках, даже не зная, сколько придется платить ", — отмечает Скубченко.



Для США вопрос наращивания поставок сжиженного газа в Европу - стратегический. Во-первых, на волне сланцевой революции в Штатах растет добыча газа. Во-вторых, увеличение доли на европейском рынке для США — это еще и политический вопрос и возможность потеснить Россию.



"Добыча газа в США будет и дальше расти. И кому его продавать, если не сговорчивым партнерам, которые будут брать по той цене, по которой скажут. В Азии покупать по завышенной цене сжиженный газ не станут. А вот в Европе есть Польша, Украина, страны бывшей Югославии, с которыми можно выгодно торговать ", — говорит Геннадий Рябцев.