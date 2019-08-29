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Україна, Польща і США
підписали газову угоду

Україна, Польща і США підписали газову угоду
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 12:03

  titanik написав:
  andrein написав:
  redmax11 написав:Цена вопроса - независимость. Но я понимаю, что для животов это пустой звук, им абы колбасы побольше

Мы живем при капитализме и независим тот, у кого денег больше, а не тот кто громче гимн спивае. :)


А денег всегда будет больше у того, кто пользуясь монополией на такой необходимый ресурс, сможет диктовать свои условия во всех сферах взаимодействия. При этом цена собственно на газ может быть вообще мизерной, все и так отобьется с процентами.
Так что только диверсификация, даже если это сейчас дороже рашкиного газа!

Верно - МЫ ЗА ЦЕНОЙ НЕ ПОСТОИМ!
Особенно, если вспомнить, что сейчас европейский газ по реверсу идет от границы до Харьковского промрайона километров 50, до Днепровского - еще 200+. А тут от Балтийского побережья до Ковеля 650+ км, и оттуда до Днепра еще 850+.
А вот цены этого удовольствия
U.S. Natural Gas Exports and Re-Exports by Point of Exit
(Dollars per Thousand Cubic Feet)Apr-19
To Poland - 7,78
https://www.eia.gov/dnav/ng/NG_MOVE_POE ... PMCF_M.htm
1000 футов кубических - это 28 м3, т.е. 1000 м3 обходилась в 278 долларов (на борту судна у причала на Восточном побережье США). Плюс доставка/регазиифкация и транспортировка на 650 км до границы с Польшей. Плюс НДС и транспортировка до Днепра или Харькова. Тут, пожалуй,не только ЦГВС по всей стране отключат...
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 12:19

  sequence написав:
  RomanTik написав:и снова одни лозунги, но нет цены. Видимо цена не такая уж и выгодная если её замалчивают. Так что перемога так себе...

Таки да. Литва уже перемогла, теперь дорогущий терминал простаивает, а русские продолжают поставлять.

Так, Литва перемогла, тому що сьогодні платить нормальну ціну за газ.
А до побудови термінала платила найвищу ціну у Європі. Погугліть.
Термінал знижує ціну російського газу самим фактом свого існування!
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 12:24

  andrijk777 написав:
  sequence написав:
  RomanTik написав:и снова одни лозунги, но нет цены. Видимо цена не такая уж и выгодная если её замалчивают. Так что перемога так себе...

Таки да. Литва уже перемогла, теперь дорогущий терминал простаивает, а русские продолжают поставлять.

Так, Литва перемогла, тому що сьогодні платить нормальну ціну за газ.
А до побудови термінала платила найвищу ціну у Європі. Погугліть.
Термінал знижує ціну російського газу самим фактом свого існування!

так для этого нужно иметь свой собственный терминал, не? чего ж тогда Польша не использовала литовский?
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 12:32

  Волгарь написав:А вот цены этого удовольствия
U.S. Natural Gas Exports and Re-Exports by Point of Exit
(Dollars per Thousand Cubic Feet)Apr-19
To Poland - 7,78
https://www.eia.gov/dnav/ng/NG_MOVE_POE ... PMCF_M.htm
1000 футов кубических - это 28 м3, т.е. 1000 м3 обходилась в 278 долларов (на борту судна у причала на Восточном побережье США). Плюс доставка/регазиифкация и транспортировка на 650 км до границы с Польшей. Плюс НДС и транспортировка до Днепра или Харькова. Тут, пожалуй,не только ЦГВС по всей стране отключат...

В червні, для Європи, ціна 3-4. Ми на спотовому ринку купуємо цілком достатньо, а американський так, для страховки на чорний день, який може і не настати.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 12:36

Re: Україна, Польща і США підписали газову угоду

  RomanTik написав:так для этого нужно иметь свой собственный терминал, не? чего ж тогда Польша не использовала литовский?

Для цього треба трубу тягнути через Сувальський коридор, безпечніше мати свій термінал. Ми свій можемо мати тільки на азербайджанський зріджений газ, якого немає.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 12:40

  lapay написав:
  Волгарь написав:А вот цены этого удовольствия
U.S. Natural Gas Exports and Re-Exports by Point of Exit
(Dollars per Thousand Cubic Feet)Apr-19
To Poland - 7,78
https://www.eia.gov/dnav/ng/NG_MOVE_POE ... PMCF_M.htm
1000 футов кубических - это 28 м3, т.е. 1000 м3 обходилась в 278 долларов (на борту судна у причала на Восточном побережье США). Плюс доставка/регазиифкация и транспортировка на 650 км до границы с Польшей. Плюс НДС и транспортировка до Днепра или Харькова. Тут, пожалуй,не только ЦГВС по всей стране отключат...

В червні, для Європи, ціна 3-4. Ми на спотовому ринку купуємо цілком достатньо, а американський так, для страховки на чорний день, який може і не настати.

Совершенно верно. Но, во-первых, спотовый рынок сейчас - это в основном еще км 600 от польской границы, да еще ЛЕТОМ, а во-вторых - Вы тему прочитайте. Газ будет закупаться именно с терминала на Балтийском побережье и ЗИМОЙ.
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 13:30

  andrijk777 написав:.. Погугліть.
Термінал знижує ціну російського газу самим фактом свого існування!

погуглил. не сходится
https://baltnews.lt/vilnius_news/201812 ... imost.html
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 14:16

Вот что нагуглил по стоимости этого газа:
Дорогой газ от Трампа и судьба хранилищ. Что значит подписанный Украиной, США и Польшей газовый договор
1 сентября 2019
...
Дороже, но по дружбе

Пока открытым остается и вопрос цены.

"Сжиженный газ из США с учетом сложной логистики на 20-30% дороже российского газа, который Украина сейчас закупает под видом европейского", — отмечает Скубченко.

"Понятно, что появляются новые технические решения, расширяется инфраструктура. Не исключено, что со временем эта ценовая разница нивелируется. Ведь еще несколько лет назад сжиженный газ был дороже трубопроводного на 50%", — говорит Рябцев.

Но это еще не значит, что нам американский газ будет доставаться дешево.

"Украина закупала газ у Польши в период акции "Прикрути", когда были перебои с поставками газа. И тогда польские парные выставили нам цену почти вдесятеро выше, чем мы приобретали до этого. Так что вопрос "польского интереса" остается открытым. Не исключено, что у нас вместо формулы "Дюссельдорф плюс" появится "Свиноуйсьце плюс", — говорит Рябцев.

Он также не исключает, что Польша будет продавать Украине тот же трубопроводный газ из России, но уже по цене американского сжиженного. А с учетом того, что с 2020 года у нас отменяются "социальные" тарифы на газ для населения, закупки более дорогого газа тут же взвинтят цены на отопление и горячую воду. То есть, платежки для рядовых украинцев рискуют стать и вовсе неподъемным.

"Почему-то опять не идет речь о том, что Украина будет закупать газ у того продавца, который предложит лучшую цену. Мы договариваемся о поставках, даже не зная, сколько придется платить", — отмечает Скубченко.

Для США вопрос наращивания поставок сжиженного газа в Европу - стратегический. Во-первых, на волне сланцевой революции в Штатах растет добыча газа. Во-вторых, увеличение доли на европейском рынке для США — это еще и политический вопрос и возможность потеснить Россию.

"Добыча газа в США будет и дальше расти. И кому его продавать, если не сговорчивым партнерам, которые будут брать по той цене, по которой скажут. В Азии покупать по завышенной цене сжиженный газ не станут. А вот в Европе есть Польша, Украина, страны бывшей Югославии, с которыми можно выгодно торговать", — говорит Геннадий Рябцев.

https://strana.ua/articles/analysis/219 ... nzitu.html
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