Україна, Польща і США підписали газову угоду

titanik написав: andrein написав: redmax11 написав: Цена вопроса - независимость. Но я понимаю, что для животов это пустой звук, им абы колбасы побольше

Мы живем при капитализме и независим тот, у кого денег больше, а не тот кто громче гимн спивае. Мы живем при капитализме и независим тот, у кого денег больше, а не тот кто громче гимн спивае.



А денег всегда будет больше у того, кто пользуясь монополией на такой необходимый ресурс, сможет диктовать свои условия во всех сферах взаимодействия. При этом цена собственно на газ может быть вообще мизерной, все и так отобьется с процентами.

Так что только диверсификация , даже если это сейчас дороже рашкиного газа! А денег всегда будет больше у того, кто пользуясь монополией на такой необходимый ресурс, сможет диктовать свои условия во всех сферах взаимодействия. При этом цена собственно на газ может быть вообще мизерной, все и так отобьется с процентами.Так что, даже если это сейчас дороже рашкиного газа!

U.S. Natural Gas Exports and Re-Exports by Point of Exit

(Dollars per Thousand Cubic Feet)Apr-19

To Poland - 7,78

Верно - МЫ ЗА ЦЕНОЙ НЕ ПОСТОИМ!Особенно, если вспомнить, что сейчас европейский газ по реверсу идет от границы до Харьковского промрайона километров 50, до Днепровского - еще 200+. А тут от Балтийского побережья до Ковеля 650+ км, и оттуда до Днепра еще 850+.А вот цены этого удовольствия1000 футов кубических - это 28 м3, т.е. 1000 м3 обходилась в 278 долларов (на борту судна у причала на Восточном побережье США). Плюс доставка/регазиифкация и транспортировка на 650 км до границы с Польшей. Плюс НДС и транспортировка до Днепра или Харькова. Тут, пожалуй,не только ЦГВС по всей стране отключат...