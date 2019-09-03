10-20%, найбільше в Литві, найменше в Естонії.
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Додано: Сер 04 вер, 2019 14:29
Re: Україна, Польща і США підписали газову угоду
10-20%, найбільше в Литві, найменше в Естонії.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Сер 04 вер, 2019 15:11
Они на эти деньги (как и поляки, румыны) строили и содержали региональную инфраструктуру - дороги, облагораживание и поддержание в порядке территорий и т.д.
Посмотрим, как обойдутся без халявы. Разъехалось уже много, то ли еще будет
Додано: Сер 04 вер, 2019 15:18
Re: Україна, Польща і США підписали газову угоду
Халява не буває вічною. В нас дешевий газ теж закінчився. Нам європейська халява може і не дістатись, без неї теж можна жити, турки теж так живуть.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Сер 04 вер, 2019 15:23
у меня бизнес партнеры в Турции. Последние два года им ой как нелегко - курс лиры свалился, производство просело, народ мигрирует. Ничего не напоминает?
Додано: Сер 04 вер, 2019 15:25
Турция - не сопоставимый пример для Украины. Там продолжается процесс НАВЕРСТВЫВАНИЯ, когда традиционное сельское общество трансформируется из аграрного в аграрно-индустриальное/потом в индустриально-аграрное при высоком естественном приросте населения и растущих масштабах генерации добавленной стоимости. На Украине процесс скорее идет вспять - из технологической державы она превращается (и весьма быстро) и аграрно-индустриальную, а населении...Вы сами знаете. Соответственно и экономические результаты. И все это на фоне военного военного конфликта и противостояния с мощной соседней державой, конца которому не видно.
Додано: Сер 04 вер, 2019 15:44
Re: Україна, Польща і США підписали газову угоду
Рашу нагадало, там теж, останнім часом, полюбили старі географічні карти, зі старими кордонами.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Сер 04 вер, 2019 15:49
Re: Україна, Польща і США підписали газову угоду
Цілком вдалий. Мільони мігрантів в ЄС, 50% експорту в ЄС, інвестиції з ЄС, і от результат.
Ну а те що, набравши трохи жирку, вибрали свого маленького наполеона, так це зараз така тендеція, яка ні нас, ні вас не оминула.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Сер 04 вер, 2019 15:50
Re: детский сад
Додано: Сер 04 вер, 2019 16:08
Re: Україна, Польща і США підписали газову угоду
послушайте других экспертов не только наших. У США газ сланцевый как побочный продукт добычи нефти , что бы его не сжигать они его продают и продавать они его теоретически могут хоть по 1 центу за кубометр то есть даром вопрос только политической воли, все расходы это только сжижить перевезти розжижить как только тех процесс и инфраструктуру наладят цена упадет в разы
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 2k.livejournal.com/520078.html
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