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Україна, Польща і США
підписали газову угоду

Україна, Польща і США підписали газову угоду
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 14:29

Re: Україна, Польща і США підписали газову угоду

  sequence написав:Бюджет прибалтов состоит примерно на треть из дотаций ЕС

10-20%, найбільше в Литві, найменше в Естонії.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 15:11

  lapay написав:
  sequence написав:Бюджет прибалтов состоит примерно на треть из дотаций ЕС

10-20%, найбільше в Литві, найменше в Естонії.

Они на эти деньги (как и поляки, румыны) строили и содержали региональную инфраструктуру - дороги, облагораживание и поддержание в порядке территорий и т.д.
Посмотрим, как обойдутся без халявы. Разъехалось уже много, то ли еще будет
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 15:18

Re: Україна, Польща і США підписали газову угоду

  sequence написав:Посмотрим, как обойдутся без халявы.

Халява не буває вічною. В нас дешевий газ теж закінчився. Нам європейська халява може і не дістатись, без неї теж можна жити, турки теж так живуть.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 15:23

  lapay написав:
  sequence написав:Посмотрим, как обойдутся без халявы.

Халява не буває вічною. В нас дешевий газ теж закінчився. Нам європейська халява може і не дістатись, без неї теж можна жити, турки теж так живуть.

у меня бизнес партнеры в Турции. Последние два года им ой как нелегко - курс лиры свалился, производство просело, народ мигрирует. Ничего не напоминает?
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 15:25

  lapay написав:
  sequence написав:Посмотрим, как обойдутся без халявы.

Халява не буває вічною. В нас дешевий газ теж закінчився. Нам європейська халява може і не дістатись, без неї теж можна жити, турки теж так живуть.

Турция - не сопоставимый пример для Украины. Там продолжается процесс НАВЕРСТВЫВАНИЯ, когда традиционное сельское общество трансформируется из аграрного в аграрно-индустриальное/потом в индустриально-аграрное при высоком естественном приросте населения и растущих масштабах генерации добавленной стоимости. На Украине процесс скорее идет вспять - из технологической державы она превращается (и весьма быстро) и аграрно-индустриальную, а населении...Вы сами знаете. Соответственно и экономические результаты. И все это на фоне военного военного конфликта и противостояния с мощной соседней державой, конца которому не видно.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 15:44

Re: Україна, Польща і США підписали газову угоду

  sequence написав:у меня бизнес партнеры в Турции. Последние два года им ой как нелегко - курс лиры свалился, производство просело, народ мигрирует. Ничего не напоминает?

Рашу нагадало, там теж, останнім часом, полюбили старі географічні карти, зі старими кордонами.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 15:49

Re: Україна, Польща і США підписали газову угоду

  Волгарь написав:Турция - не сопоставимый пример для Украины.

Цілком вдалий. Мільони мігрантів в ЄС, 50% експорту в ЄС, інвестиції з ЄС, і от результат.
Ну а те що, набравши трохи жирку, вибрали свого маленького наполеона, так це зараз така тендеція, яка ні нас, ні вас не оминула.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 15:50

Re: детский сад

  lapay написав:Нам європейська халява може і не дістатись, без неї теж можна жити, турки теж так живуть.

Багато кто как живет.
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 16:08

Re: Україна, Польща і США підписали газову угоду

послушайте других экспертов не только наших. У США газ сланцевый как побочный продукт добычи нефти , что бы его не сжигать они его продают и продавать они его теоретически могут хоть по 1 центу за кубометр то есть даром вопрос только политической воли, все расходы это только сжижить перевезти розжижить :) как только тех процесс и инфраструктуру наладят цена упадет в разы
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 2k.livejournal.com/520078.html
yama
 
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