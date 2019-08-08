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Де перевірити свій кредитний
рейтинг безкоштовно

Де перевірити свій кредитний рейтинг безкоштовно
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 10:31

Де перевірити свій кредитний рейтинг безкоштовно

Пропонуємо до обговорення:
Finance.ua запускає сервіс за допомогою якого кожен читач нашого порталу зможе перевіряти свій кредитний рейтинг абсолютно безкоштовно.

Дивися повний текст Де перевірити свій кредитний рейтинг безкоштовно.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 10:31

Ввел правильно ИНН (проверял), но информации не найдено совершенно, хотя кредиты были периодически..
djnergal
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 10:46

djnergal У меня тоже не работает.
der meister
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 11:39

djnergal Информация о ваших кредитах не была найдена в МБКИ, откуда мы получаем данные.
Мы работаем над тем чтобы расширить источники.
Модератор
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 14:11

Модератор
Мне кажется таки не работает.
Т.к. по мне тоже нет информации

Хотя у меня есть закрытые и действующие кредиты у партнеров МБКИ.
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Yarick
 
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