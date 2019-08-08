Finance.ua запускає сервіс за допомогою якого кожен читач нашого порталу зможе перевіряти свій кредитний рейтинг абсолютно безкоштовно.
Дивися повний текст Де перевірити свій кредитний рейтинг безкоштовно.
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Додано: Пон 02 вер, 2019 10:31
Де перевірити свій кредитний рейтинг безкоштовно
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Дивися повний текст Де перевірити свій кредитний рейтинг безкоштовно.
Додано: Пон 02 вер, 2019 10:31
Ввел правильно ИНН (проверял), но информации не найдено совершенно, хотя кредиты были периодически..
Додано: Пон 02 вер, 2019 11:39
djnergal Информация о ваших кредитах не была найдена в МБКИ, откуда мы получаем данные.
Мы работаем над тем чтобы расширить источники.
Додано: Пон 02 вер, 2019 14:11
Модератор
Мне кажется таки не работает.
Т.к. по мне тоже нет информации
Хотя у меня есть закрытые и действующие кредиты у партнеров МБКИ.
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