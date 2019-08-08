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Де перевірити свій кредитний
рейтинг безкоштовно

Де перевірити свій кредитний рейтинг безкоштовно
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 16:32

Дорогие форумчане!

Мы вложили много сил в создание этого сервиса и будем развивать его дальше. Сейчас мы интегрированы только с одним бюро кредитных историй — МБКИ и ведём переговоры о подключении с другими бюро. К сожалению, Приватбанк не передаёт данные в МБКИ, поэтому пока клиенты Привата не увидят свою кредитную историю.

У нас две цели для запуска этого рейтинга:

1. Помочь проверить кредитную историю без геморроя. В Гугле часто ищут, как проверить кредитную историю. Читатели регулярно пишут нам с этим вопросом, но до этого мы могли только направить читателей на длинную инструкцию: https://finance.ua/credits/o-kreditnoy-istorii. Теперь же есть понятный сервис.

2. Показать, почему отказали в кредите
Мы постоянно получаем вопросы от читателей — как понять, почему отказали в кредите. Посетители сайта заказывают через наш сервис сравнения кредитов десятки тысяч кредитов в месяц. Больше половины получают отказ от банков, при этом фин. учреждения не объясняют его причину. Сервис проверки кредитной истории показывает, повлияли ли на отказ прошлые кредиты. Если рейтинг негативный, мы даём рекомендации как улучшить кредитную историю.

Мы не передаём данные пользователей сервиса никому кроме МБКИ. merniksd, ol_zy, я написал вам почту вопросы, чтобы выяснить больше деталей про СМС и звонок от МФО.
З повагою, Адмiнiстратор.
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 17:07

У меня рейтинг 50!!! Хотя, сколько кредитов погасила, в частности и микро, все эти конторы благодаря таким как я живут.
2002nadin1979
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 17:38

  1z_dnepr написав:Наполняем базу для спама кредитных организаций. И я повелся(
Типа истории еще у них по мне нет, но если возьму через них кредит, то сразу буду в шоколаде.

По мне история была - рейтинг 500 ровно с предложением поднять через микрокредит...
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 17:42

  2002nadin1979 написав:У меня рейтинг 50!!! Хотя, сколько кредитов погасила, в частности и микро, все эти конторы благодаря таким как я живут.

Откровенно говоря, если человек берет микрокредиты, это уже характеризует его как ненадежного заемщика - с чего бы еще он пошел в эти шаражки
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 17:46

  Адмiнiстратор написав:Дорогие форумчане!

Мы вложили много сил в создание этого сервиса и будем развивать его дальше. Сейчас мы интегрированы только с одним бюро кредитных историй — МБКИ и ведём переговоры о подключении с другими бюро. К сожалению, Приватбанк не передаёт данные в МБКИ, поэтому пока клиенты Привата не увидят свою кредитную историю.

У нас две цели для запуска этого рейтинга:

1. Помочь проверить кредитную историю без геморроя. В Гугле часто ищут, как проверить кредитную историю. Читатели регулярно пишут нам с этим вопросом, но до этого мы могли только направить читателей на длинную инструкцию: https://finance.ua/credits/o-kreditnoy-istorii. Теперь же есть понятный сервис.

2. Показать, почему отказали в кредите
Мы постоянно получаем вопросы от читателей — как понять, почему отказали в кредите. Посетители сайта заказывают через наш сервис сравнения кредитов десятки тысяч кредитов в месяц. Больше половины получают отказ от банков, при этом фин. учреждения не объясняют его причину. Сервис проверки кредитной истории показывает, повлияли ли на отказ прошлые кредиты. Если рейтинг негативный, мы даём рекомендации как улучшить кредитную историю.

Мы не передаём данные пользователей сервиса никому кроме МБКИ. merniksd, ol_zy, я написал вам почту вопросы, чтобы выяснить больше деталей про СМС и звонок от МФО.

ответил. Возможно и совпадение, но очень подозрительное, только я дочитал, что для поднятия рейтинга рекомендуем оформить микрокредит (и еще не успел глянуть на перечень микрокредитов) как вдруг звонок с предложением.
В МБКИ, я так понимаю, я есть. Вот только давно замечено что кредитный рейтинг, если и влияет на решение банка, то весьма косвенно. Часто людям с высоким рейтингом отказывают, а с низким наоборот дают.
Так же как безработным дают один лимит, а офиц. трудоустроенным гораздо ниже.
Да и отсутствие просрочек не факт, что это + для банка, скорее наоборот их наличие и их погашение - вот это +. (это только мое мнение основанное на некоторых наблюдениях)
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 17:49

  Адмiнiстратор написав:Мы не передаём данные пользователей сервиса никому кроме МБКИ. merniksd, ol_zy, я написал вам почту вопросы, чтобы выяснить больше деталей про СМС и звонок от МФО.

С [url]ukr.net[/url] письмо до вас не дошло :( - продублировал в ЛС.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 19:59

йОжиги кололись и плакали, но продолжали лезть на кактус.
До чего наивный народ))) продолжают верить в бесплатную залипуху.
Граждане, берегите свои данные и номера телефонофф!!!!
РОШЕН
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swan forever
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 20:48

  swan forever написав:йОжиги кололись и плакали, но продолжали лезть на кактус.
До чего наивный народ))) продолжают верить в бесплатную залипуху.
Граждане, берегите свои данные и номера телефонофф!!!!


Благодаря сервису никнейм можно привязать к ИНН, вычислить ФИО, адрес, доходы, бизнес, авто, супругу и привязать всё это к номеру телефона и почтовому ящику. Легко даже для "чайника". :mrgreen:
warlamp
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 22:50

Развод, не ведитесь

Очень противно, но уважаемый сайт finance.ua запустил лохотрон со сбором персональных данных, которые непонятно зачем будут использоваться. Нашло помутнение, ввел свои данные, хорошо хоть телефон резервный ввел. В итоге с кредитной историей в несколько лет и нескольких банках (2 из них - члены МБКИ) без единой просрочки средний рейтинг из-за "скорее всего, имевших место фактов просрочки" и предложение для его повышения взять кредит в шарашкиных онлайн-конторах. И на почту ничего так и не пришло. Походу, в лучшем случае попал в спам-список, в худшем - стал потенциальной мишенью мошенников. Не ведитесь, ничего не вводите!
AVF
 
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