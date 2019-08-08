Де перевірити свій кредитний рейтинг безкоштовно

Додано: Пон 02 вер, 2019 17:46

Адмiнiстратор написав: Дорогие форумчане!



Мы вложили много сил в создание этого сервиса и будем развивать его дальше. Сейчас мы интегрированы только с одним бюро кредитных историй — МБКИ и ведём переговоры о подключении с другими бюро. К сожалению, Приватбанк не передаёт данные в МБКИ, поэтому пока клиенты Привата не увидят свою кредитную историю.



У нас две цели для запуска этого рейтинга:



1. Помочь проверить кредитную историю без геморроя. В Гугле часто ищут, как проверить кредитную историю. Читатели регулярно пишут нам с этим вопросом, но до этого мы могли только направить читателей на длинную инструкцию:



2. Показать, почему отказали в кредите

Мы постоянно получаем вопросы от читателей — как понять, почему отказали в кредите. Посетители сайта заказывают через наш сервис сравнения кредитов десятки тысяч кредитов в месяц. Больше половины получают отказ от банков, при этом фин. учреждения не объясняют его причину. Сервис проверки кредитной истории показывает, повлияли ли на отказ прошлые кредиты. Если рейтинг негативный, мы даём рекомендации как улучшить кредитную историю.



Мы не передаём данные пользователей сервиса никому кроме МБКИ. merniksd, ol_zy, я написал вам почту вопросы, чтобы выяснить больше деталей про СМС и звонок от МФО. Дорогие форумчане!Мы вложили много сил в создание этого сервиса и будем развивать его дальше. Сейчас мы интегрированы только с одним бюро кредитных историй — МБКИ и ведём переговоры о подключении с другими бюро. К сожалению, Приватбанк не передаёт данные в МБКИ, поэтому пока клиенты Привата не увидят свою кредитную историю.В Гугле часто ищут, как проверить кредитную историю. Читатели регулярно пишут нам с этим вопросом, но до этого мы могли только направить читателей на длинную инструкцию: https://finance.ua/credits/o-kreditnoy-istorii . Теперь же есть понятный сервис.Мы постоянно получаем вопросы от читателей — как понять, почему отказали в кредите. Посетители сайта заказывают через наш сервис сравнения кредитов десятки тысяч кредитов в месяц. Больше половины получают отказ от банков, при этом фин. учреждения не объясняют его причину. Сервис проверки кредитной истории показывает, повлияли ли на отказ прошлые кредиты. Если рейтинг негативный, мы даём рекомендации как улучшить кредитную историю.Мыкроме МБКИ., я написал вам почту вопросы, чтобы выяснить больше деталей про СМС и звонок от МФО.

ответил. Возможно и совпадение, но очень подозрительное, только я дочитал, что для поднятия рейтинга рекомендуем оформить микрокредит (и еще не успел глянуть на перечень микрокредитов) как вдруг звонок с предложением.В МБКИ, я так понимаю, я есть. Вот только давно замечено что кредитный рейтинг, если и влияет на решение банка, то весьма косвенно. Часто людям с высоким рейтингом отказывают, а с низким наоборот дают.Так же как безработным дают один лимит, а офиц. трудоустроенным гораздо ниже.Да и отсутствие просрочек не факт, что это + для банка, скорее наоборот их наличие и их погашение - вот это +. (это только мое мнение основанное на некоторых наблюдениях)